Мурманск, , 23:47 — REGNUM Подтопление железнодорожного моста произошло на перегоне Выходной — Кола в Мурманской области. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Паводок. Мурманская область 51.mchs.gov.ru

Мост подтопила вышедшая из берегов река Кола. Паводок в регионе начался из-за экстремально быстрого таяния снега, которое повлекло подъём уровня воды в реках и озёрах.

Железнодорожный путь пришлось закрыть для движения поездов. В результате ЧП были задержаны пассажирские поезда Вологда — Мурманск, а также Санкт-Петербург — Мурманск и Мурманск — Москва. Для организации перевозки пассажиров в места назначения были задействованы автобусы.

Отмечается, что железнодорожный мост не получил значительных повреждений в результате подъёма воды в реке. На ОЖДО был создан оперативный штаб по ликвидации аварии. На мосту ведутся ремонтные работы.

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