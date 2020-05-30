Хьюстон, США, , 23:33 — REGNUM Более 1,5 тыс. офицеров полиции были направлены департаментом общественной безопасности для помощи полицейским участкам в крупных городах американского штата Техас. Об этом 30 мая заявил губернатор штата Техас Грег Эбботт в своём Twitter.

Офицеры полиции были направлены в города Хьюстон, Даллас, Сан-Антонио и Остин, для помощи местным полицейским департаментам при обеспечении безопасности людей в ходе протестных акций.

Губернатор штата также уточнил, что в случае необходимости им будут задействованы и направлены в города дополнительные ресурсы.

Напомним, акции протеста, перешедшие в беспорядки и столкновения с полицией, начались в ряде крупных городов США после инцидента с гибелью чернокожего мужчины при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших, в том числе четырёх полицейских, в ходе беспорядков в городе Атланта в штате Джорджия.

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