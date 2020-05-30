Атланта, США, , 22:46 — REGNUM Как минимум пять человек, в том числе четверо полицейских, пострадали в ходе беспорядков в американском городе Атланта в штате Джорджия. Об этом 30 мая сообщает телеканал СNN.

Беспорядки в ряде городов США начались после гибели в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. В Атланте участники беспорядков ворвались в популярный в городе торговый центр и начали грабить магазины. кроме того, отдельные участники происходящего были вооружены огнестрельным оружием.

В полицию Атланты поступило множество сообщений о стрельбе на улицах города. Четверо сотрудников полиции, пытавшихся пресечь беспорядки, получили травмы. Ещё один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспорядки и акции протеста прошли в 19 крупных городах США после гибели чернокожего жителя Миннеаполиса в штате Миннесота Джорджа Флойда. В ряде городов в связи с беспорядками введён режим ЧС.

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