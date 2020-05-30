Токио, , 22:31 — REGNUM О землетрясении магнитудой 5,6 рядом с округом Кусиро (Хоккайдо, Япония) сообщила 30 мая Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 21:13 мск, находится в 70 км от города Кусиро. Очаг залегал на глубине 93,9 км.

Как сообщало ИА REGNUM, японские сейсмологи ранее 30 мая распространили информацию о землетрясении магнитудой 5,6 рядом с соседним с Кусиро округом Токати.

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