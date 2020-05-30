Чикаго, США, , 21:57 — REGNUM В Чикаго (США, штат Иллинойс) полиция задержала более 100 человек во время акции протеста вечером 29 мая. Об этом сообщает телеканал АВС7.

Напомним, что во всех крупных городах США проходят акции протеста против полицейского произвола в Соединенных Штатах. Протесты были спровоцированы убийством афроамериканца Джорджа Флойда сотрудниками полиции в Миннеаполисе (США, штат Миннесота).

В самом Миннеаполисе ситуация вышла из-под контроля. В городе погромы и мародерство. Губернатор Миннесоты мобилизовал Национальную гвардию штата.