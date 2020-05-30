Токио, , 21:50 — REGNUM О землетрясении магнитудой 5,8 рядом с побережьем префектуры Хоккайдо (Япония) сообщило 30 мая японское метеорологическое управление.

Очаг землетрясения залегал на глубине 90 км. Эпицентр зафиксирован рядом с округом Токати.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тихом океане сегодня, 30 мая, зафиксировано несколько землетрясений. В частности, в Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи и магнитудой 4,3 — на острове Суматра.

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