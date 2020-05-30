Нижний Тагил, Свердловская область, , 21:13 — REGNUM Подростки, потушившие водой из бутылки Вечный огонь на мемориале были найдены полицией в Нижнем Тагиле. Об этом 30 мая сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Осквернение Вечного огня подростками на площади Славы в Нижнем Тагиле вызвало широкий общественный резонанс. В мероприятиях по установлению личностей правонарушителей и их розыску приняли участие наряды полиции, которые патрулировали все близлежащие скверы и районы. Один из злоумышленников был найден по приметам, после опроса задержанного была установлена личность его «напарника».

Подозреваемыми в акте вандализма оказались учащиеся местной школы 13 и 14 лет. В настоящее время оба предполагаемых правонарушителя доставлены в отделение полиции и опрашиваются в присутствии законных представителей.

Горелых уточнил, что, скорее всего, правонарушители будут поставлены на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение центральному аппарату ведомства взять под контроль расследование фактов осквернения Вечного огня в Свердловской и Московской областях.

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