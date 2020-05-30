Сунжа, Ингушетия, , 20:53 — REGNUM Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в городе Сунжа в Ингушетии, отменен после уничтожения двоих вооруженных боевиков, сообщает 30 мая региональный оперативный штаб.

«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение об окончании контртеррористической операции. С 19:00 мск правовой режим КТО, действовавший с 14:30 мск, а также связанные с ним ограничения, отменены», — указано в сообщении оперштаба.

Напомним, что 30 мая с 14:30 мск в части города Сунжа в Ингушетии на улицах Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южной и Гарданова, был объявлен режим КТО из-за обнаружения в одной из хозяйственных построек вооруженных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, на предложение сдаться боевики ответили огнём из автоматического оружия. В ходе спецоперации преступники были ликвидированы.

При осмотре мечта боестолкновения было найдено оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

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