Сунжа, Ингушетия, , 20:30 — REGNUM В городе Сунжа в Ингушетии в результате спецоперации уничтожены двое боевиков, сообщает 30 мая Национальный антитеррористический комитет.

Двое вооружённых боевиков скрывались в хозяйственной постройке.

Оперативники получили информацию о нахождении в одной из хозяйственных построек на окраине города двух вооруженных людей. Здание было блокировано, силовики предложили подозреваемым сдаться, но они открыли огонь из автоматического стрелкового оружия.

В ходе боя оба террориста были ликвидированы.

По данным спецслужб, нейтрализованные боевики планировали совершить ряд преступлений террористического характера на территории Ингушетии.

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