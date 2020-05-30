Дзержинск, Нижегородская область, , 20:24 — REGNUM Проверка обстоятельств инцидента с женщиной, родившей ребёнка прямо на улице в городе Дзержинске, начата Минздравом в Нижегородской области. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба регионального правительства.

Видеозапись с молодой женщиной, только что родившей ребёнка и лежащей на земле у подъезда, было опубликовано в социальных сетях. Очевидцы, снявшие происходящие, рассказали, что женщина, чувствуя приближающиеся роды, вызвала скорую помощь, но бригада ехала слишком долго.

Роженица вместе с супругом, по словам соседей, вышли подождать бригаду медиков у подъезда, но не дождались их приезда и роды пришлось принимать соседям прямо на тротуаре. Роженицу и новорожденного мальчика передали подъехавшим медикам.

В свою очередь, главный врач больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Михаил Гуткин утверждает, что скорая ехала по вызову около 20 минут, а по приезду врачи увидели роженицу с младенцем, лежавших на земле и немедленно перенесли их в машину. Также, по словам главврача БСМП, женщина не состояла на учёте по беременности и не знала свой срок.

Главный врач Дзержинского перинатального центра, куда были доставлены мать и младенец, Надежда Рыжова сообщила, что у поступившей к ним женщины не было никаких документов, кроме ксерокопии паспорта, при этом на учёте по беременности она не состояла и является жительницей другого города. Самочувствие матери и ребёнка удовлетворительное, им оказывается вся необходимая помощь.

Министерство здравоохранения Нижегородской области организовало внутреннюю проверку по факту произошедшего. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке действий врачей в Пскове, долгое время отказывавшихся госпитализировать беременную женщину с выявленным коронавирусом, из-за чего она едва не лишилась ребёнка.

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