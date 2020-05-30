Омск, , 20:02 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате пожара в жилом доме в городе Омске. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло в жилом одноэтажном доме на улице 1-я Осенняя. В доме расположено четыре квартиры, в которых проживают 12 человек. Площадь пожара составила 300 кв. метров.

К ликвидации пожара были привлечены 51 человек и 15 единиц техники. В результате возгорания пострадали четыре человека, один из них был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причина пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пожилой женщины и ребёнка в результате пожара в жилом доме в Ленинградской области.

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