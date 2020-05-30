Богородск, Нижегородская область, , 19:45 — REGNUM Самолёт Як-52, предназначенный для учебных полётов, потерпел крушение в Нижегородской области. Об этом 30 мая сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о крушении легкомоторного самолёта Як-52 поступила в Центр управления в кризисных ситуациях около 16:05 мск. ЧП произошло в Богородском районе на территории аэродрома имени Баранова.

На место происшествия была отправлена оперативная группа из пяти человек и двух единиц техники. На месте происшествия было установлено, что самолёт, отрабатывая на земле повороты, задел винтом землю. В результате произошло возгорание моторного отсека на площади 3 кв. метра.

В результате происшествия пострадал пилот, он был госпитализирован в Приволжский исследовательский медицинский университет. Жертв и разрушений на земле нет. Начато расследование причин и обстоятельств аварии.

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