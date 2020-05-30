Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Секретную службу США, охраняющую резиденцию президента в Белом доме похвалил президент США Дональд Трамп 30 мая в своём Twitter.

Президент отметил отличную работу Секретной службы США, назвав её сотрудников не только профессиональными, но и «очень крутыми». Как рассказал Трамп, он лично был внутри Белого дома и видел, какое вокруг возникло движение, но при этом никогда не смог бы чувствовать себя в большей безопасности.

Американский лидер рассказал, что сотрудники Секретной службы позволяли участникам акции протеста кричать, но при этом быстро и жёстко блокировали тех, кто переходил границу.

Кроме того, Трамп пояснил, что даже если бы демонстранты прорвались за ограждение, то их ожидали бы «самые злобные собаки и самое жуткое оружие из всех, что он лично когда-либо видел». Президент США поблагодарил Секретные службы за то, что не дали усугубиться ситуации и не допустили, чтобы пострадало много людей.

Кроме того, Трамп раскритиковал действия мэра Вашингтона Мюриэл Боузер, которая, как утверждает лидер США, не дала вмешаться в ситуацию полиции и показала этим себя с плохой стороны.

Напомним, толпа протестующих находилась возле Белого дома в Вашингтоне с вечера 29 мая до поздней ночи на 30 мая. Серьёзных беспорядков при этом зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перекрытии доступа в Белый дом после начавшейся рядом со зданием американской администрации акции протеста по случаю смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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