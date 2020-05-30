Сунжа, Ингушетия, , 18:05 — REGNUM На месте боя с группой террористов, заблокированных на одной из улиц в городе Сунжа в Ингушетии, работают взрывотехники, сообщает 30 мая «Интерфакс-АВН» со ссылкой на неофициальный источник.

По информации агентства, активная фаза боя закончена. Террористы были заблокированы в помещении кафе, магазина и хозяйственной пристройки. Точное число сопротивлявшихся боевиков пока не выяснено, но силовики считают, что их было не более трёх.

По предварительным данным, среди сотрудников силовых ведомств потерь нет, никто из них не ранен.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в городе Сунжа была заблокирована группа боевиков, в одном из городских районов был введён режим контртеррористической операции.

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