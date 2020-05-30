Манила, , 18:07 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на острове Минданао в южной части Филиппин. Об этом 30 мая сообщает Геологическая служба США (USGS).

По информации ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в 13:06 по всемирному координированному времени UTC (16.06 мск). Эпицентр землетрясения находился в 196 км от провинции Сарангани, его очаг залегал на глубине 41,9 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья города Бенкулу на острове Суматра.

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