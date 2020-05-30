Сургут, Югра, , 17:07 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) пятеро полицейских во время пандемии коронавирусной инфекции тайно отметили повышение одного из них в ресторане. Сейчас они могут лишиться и «звёздочек», и погон, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Нарушающих правила полицейских вычислили по опубликованным в социальных сетях фотографиям. Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина сообщила, что по результатам служебной проверки будет решён вопрос об увольнении сотрудников полиции по отрицательным мотивам. К дисциплинарной ответственности привлекут и их руководство.

Не избежит наказания и владелец ресторана, где устроили банкет сургутские полицейские. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей.