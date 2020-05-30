Кингисепп, Ленинградская область, , 17:04 — REGNUM Женщина шестидесяти лет и её несовершеннолетний внук погибли в результате пожара в чеьтырёхквартирном жилом доме в Ленинградской области. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Возгорание в жилом доме в деревне Захонье-2 Кингисеппского района произошло в ночь с 29 на 30 мая. В доме площадью 80 кв. метров находится четыре квартиры, жильцы остальных квартир успели эвакуироваться из дома самостоятельно.

Пожар был локализован около 01:55 мск, в настоящее время спасатели продолжают проливку конструкций. На месте пожара были обнаружены тела женщины и ребёнка, видимые признаки насильственной смерти на телах отсутствовали. Жильцы дома размещены в маневренном фонде администрации Большелуцкого поселения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели людей.

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