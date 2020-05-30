Курск, , 16:59 — REGNUM Кровля на крышах более 20 зданий общей площадью свыше 1,6 тыс. квадратных метров повреждены порывами сильного ветра в Большесолдатском районе Курской области, сообщает 30 мая пресс-служба МЧС России.

По данным спасателей, люди при этом не пострадали.

Повреждены крыши 21 частного дома, ветер повалил 15 деревьев.

На месте происшествия уже начаты восстановительные работы и проводится уборка завалов.

Задействовано 26 сотрудников спасательных и коммунальных служб, шесть единиц спецтехники.

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