Курск, 30 мая 2020, 16:59 — REGNUM Кровля на крышах более 20 зданий общей площадью свыше 1,6 тыс. квадратных метров повреждены порывами сильного ветра в Большесолдатском районе Курской области, сообщает 30 мая пресс-служба МЧС России.
По данным спасателей, люди при этом не пострадали.
Повреждены крыши 21 частного дома, ветер повалил 15 деревьев.
На месте происшествия уже начаты восстановительные работы и проводится уборка завалов.
Задействовано 26 сотрудников спасательных и коммунальных служб, шесть единиц спецтехники.
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