Бровары, Украина, , 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба МВД страны.

Установлено 28 лиц, причастных к инциденту со стрельбой в Киевской области, 21 из них уже предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Сотрудники правоохранительных органов обратились с ходатайством в суд об избрании меры пресечения задержанным в виде содержания под стражей.

В настоящее время ходатайство удовлетворено в отношении одного из подозреваемых. В отношении остальных фигурантов дела ходатайства находятся в стадии рассмотрения судом.

Напомним, стрельба с участием около 100 человек произошла 29 мая в Броварах. В результате инцидента ранения получили три человека. Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении более 60 человек, которые могли принимать участие в конфликте. Как уточнил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, предполагаемые участники вооружённого конфликта пытаются скрыться, но МВД предпринимает меры для их задержания.

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