Сунжа, Ингушетия, , 16:22 — REGNUM В городе Сунжа в Ингушетии блокирована группа боевиков, введён режим контртеррористической операции, сообщает 30 мая Национальный антитеррористический комитет.

«Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального закона РФ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа Республики Ингушетия, район, ограниченный: ул. Чкалова, ул. Плиева, ул. Дружбы, ул. Висаитова, ул. Южная, ул. Гарданова, границами населенного пункта», — сообщает НАК.

По информации неофициальных источников, боевики заблокированы в одном из хозяйственных зданий на одной из улиц в городе Сунжа.

В данный момент идёт бой, здание горит.

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