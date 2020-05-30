Иерусалим, , 15:51 — REGNUM Сотрудник правоохранительных органов Израиля застрелили палестинца в Иерусалиме. Об этом 30 мая сообщает Reuters.

Причиной применения крайних мер к местному жителю стало подозрение его в том, что он был вооружен.

«Подразделение полиции, патрулирующее улицы, обнаружило подозреваемого с подозрительным предметом, похожим на пистолет. Его стали преследовать, затем открыли по нему огонь», — отметил в комментарии агентству представитель местной полиции Микки Розенфельд.

Сотрудники правопорядка не ответили на вопрос, был ли вооружен убитый.

Генеральный секретарь организации освобождения Палестины Саиб Эрекат на своей странице в Twitter отметил, что израильская полиция застрелила палестинца-инвалида.