Уагадугу, , 15:39 — REGNUM В результате нападения боевиков в Буркина-Фасо погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом 30 мая сообщает Reuters.

Инцидент произошел в провинции Лорум, расположенной на севере страны. Неизвестный атаковали колонну, перевозившую товары для продажи.

В ходе нападения также пострадали несколько человек, сейчас им оказывается необходимая помощь, несколько человек пропали без вести. Ответственность за преступление не взяла ни одна преступная группировка.

Напомним, Буркина-Фасо столкнулась с террористической угрозой в 2017 году. Здесь действует по меньшей мере две крупные бандитские группировки — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).