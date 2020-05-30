Самара, , 14:58 — REGNUM Два лося погибли в течение десяти дней под колесами автомобилей на территории национального парка в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба национального парка «Самарская лука».

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожные аварии произошли на автотрассе М5-Урал. По данным фактам были составлены административные материалы.

Одно ДТП произошло ночью 20 мая на 938 км этой автодороги около с. Переволоки. В настоящий момент личность подозреваемого водителя грузовика удалось установить. Ему грозит штраф до четырех тысяч рублей. Кроме этого виновник должен будет возместить ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Второе ДТП произошло 29 мая на 956 км около поворота на птицефабрику г. Тольятти. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Специалисты обнаружили рядом с погибшем животным детали автомобиля, которые отлетели во время столкновения с ним.

По данному факту будет проведено административное расследование. После этого, все материалы будут отправлены стражам порядка для возбуждения уголовного дела.

Сотрудники национального парка предупреждают, что весной молодые лоси уходят из-под «опеки» матери, и зачастую перемещаются на другие территории, пересекая автотрассы в темное время суток. Поэтому водителям нужно быть особенно внимательными и осторожными.

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