Усть-Каменогорск, Казахстан, , 14:46 — REGNUM В казахстанском городе Урджаре загорелся самолет Ан-2 авиакомпании «Тараз Жана Алем», сообщили 30 мая в комитете гражданской авиации Казахстана.

Возгорание на воздушном судне произошло после посадки. Самолет приземлился в 15:25 (12:25 мск), возгорание — в 15:31 (12:31 мск). Спасатели локализовали пожар в 15:50 (12:50 мск). Ан-2 выполнял санитарный рейс по маршруту Семипалатинск — Урджар. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая военный транспортный самолет С-295 совершил аварийную посадку на аэродроме Жетыгена в Алма-Атинской области Казахстана. Причиной происшествия стала неисправная система раскрытия передней стойки шасси.

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