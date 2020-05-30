Киев, 30 мая 2020, 14:32 — REGNUM Национальная полиция Украины установила более 60 человек, которые могли участвовать в перестрелке в городе Бровары Киевской области, сообщил 30 мая заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, в данный момент суд избирает меру пресечения для 21 возможного участника криминальной «разборки». Сторона обвинения требует арестовать задержанных на два месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате перестрелки в Броварах, в которой приняли участие около ста человек, три человека получили огнестрельные ранения, один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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