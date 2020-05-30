Тирасполь, 30 мая 2020, 14:16 — REGNUM В результате столкновения катера с паромом, которое произошло ночью на реке Днестр в районе Тирасполя, погиб мужчина, находившийся на борту катера, сообщили 30 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровья.
При неизвестных обстоятельствах судно столкнулось с паромом, который стоял у берега.
Спасатели и инспекторы речного транспорта отбуксировали судно, уносимое течением вниз, к берегу.
В катере обнаружили погибшим владельца судна и его пострадавшего товарища, которого госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приднестровье в результате ДТП погиб мужчина.