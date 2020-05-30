Миннеаполис, США, , 14:00 — REGNUM Свыше 50 участников протестных акций против жестокого обращения полиции, из-за которого погиб местный житель Джордж Флойд, были арестованы в Миннеаполисе правоохранителями. Об этом 30 мая рассказал во время пресс-конференции комиссар департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Харрингтон, передает телеканал CNN.

Также он указал, что на данный момент порядок в городе поддерживается 2,5 тысячами полицейскими офицерами и сообщил, что в Миннеаполис в ближайшее время направят бойцов Нацгвардии США.

Кроме этого, как уточняет телеканал, глава Национальной гвардии страны в Миннесоте генерал-майор Джон Дженсен ранее сообщил, что к 31 мая на территорию Миннеаполиса могут прибыть порядка 1,7 тыс. его бойцов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полиция Лос-Анджелеса объявила незаконным собрание протестующих в центре города, которые пришли туда из-за гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из держащих его полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.