с. Угдан, , 13:49 — REGNUM В Забайкальском крае, где наблюдается взрывной характер распространения коронавирусной инфекции, пришлось садить на карантин целое село. Как сообщает сегодня, 30 мая, оперативный штаб региона, речь идёт об Угдане Читинского района. Там выставлены наряды полиции, на улицах патрули.

«За нарушение режима самоизоляции к 15.00 составлено 10 протоколов по статье 20.6.1 КОАП», — сказано в официальном сообщении. Помимо этого известно, что причиной вспышки коронавируса в Угдане стал приезд студента — носителя SARS-CoV-2, который проходил обучение в Санкт-Петербурге: жители села после встречи с ним в начале мая принесли инфекцию в семьи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о вспышке коронавирусной инфекции в селе Угдан Читинского района Забайкальского края было заявлено накануне, 29 мая. Как оказалось, положительные результаты тестов подтверждены уже у 20 жителей в семи семьях.

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