Чита, , 13:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. По данным регионального оперативного штаба, на 30 мая в регионе насчитывается уже 1095 выявленных носителей коронавируса, из них 148 — дети.

«Скончалась женщина в возрасте 71 года с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями», — сказано в официальном сообщении. Таким образом общее число жертв коронавируса в Забайкальском крае составляет уже 19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 29 мая, в регионе было 1052 выявленных носителей коронавируса.

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