Минск, , 13:35 — REGNUM 29 мая на строительном объекте в Минске на улице Пензенской погиб 17-летний молодой человек, который при выполнении работ на двенадцатом этаже, упал в неогороженную шахту лифта и в результате полученных травм скончался на месте, сообщается 30 мая в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников организации, изъяли документы по охране труда и технике безопасности и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В отношении прораба, который допустил несовершеннолетнего к выполнению работ без оформления документов по трудоустройству, Октябрьским районным отделом Следственного комитета города Минска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Белоруссии — Нарушение правил безопасности горных или строительных работ. Санкция второй части данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске в результате полученной травмы погиб инженер токарного производства.