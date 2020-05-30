Барнаул, , 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие. Как уже сообщало ИА REGNUM, речь идёт о реорганизации ортопедического отделения Центра охраны материнства и детства путём создания на его базе отделения травматологии и ортопедии для оказания экстренной помощи детям Алтайского края.

«Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также проверить достоверность опубликованной информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», сказано в официальном сообщении СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Напомним, в самый разгар эпидемии коронавируса, когда в Алтайском крае ежедневно выявляют более 50 новых носителей SARS-CoV-2, местные медицинские чиновники затеяли реорганизацию отделения ортопедии Центра охраны материнства и детства, врачи которого занимались лечением новорождённых с тяжелой врождённой патологией опорно-двигательного аппарата. По признанию пока ещё заведующего ортопедическим отделением Арсена Осипова, который является доктором медицинских наук, профессором, отделение не приспособлено для того, чтобы там работали сразу два коллектива двух разных стационаров.

Ко всему прочему, пока идёт организация, докторам прислали уведомление, что их должности сокращают. Также им было сказано о имеющихся вакантных позициях, в частности — специалистам с высшим образованием, уважаемым хирургам, предложено поработать уборщиками и дворниками.

Главный врач Центра охраны материнства и детства Константин Смирнов инцидент с сокращением должностей назвал «формальным признаком» и заявил, что с 1 июня оба коллектива выходят на работу в своих прежних должностях. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой помощь в реорганизуемом отделении, куда будет добавлено ещё 20 койко-мест, будут оказывать только экстренным больным.

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