Красноярск, , 13:28 — REGNUM В Красноярске по факту вооружённого нападения ни инкассаторов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, ранее видеозапись вооружённого нападения на инкассаторов около отделения Сбербанка появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как налётчики с длинноствольным оружием подбегают к вышедшим из машины инкассаторам, обстреливают их и убегают с захваченной сумкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 30 мая на ул. Щорса в Кировском районе Красноярска произошло нападение на машину инкассаторов, доставивших деньги в отделение Сбербанка. В настоящее время раненые при нападении инкассаторы прооперированы и находятся в реанимации. Их состояние оценивается, как тяжёлое.

Ориентировки на преступников переданы на все посты и в ближайшие районы края. Предполагается, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле «Гранд Черокки» или «Рейнж Ровер».

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