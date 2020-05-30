Дамаск, , 13:19 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в Сирии. Об этом 30 мая сообщается в заявлении министерства обороны страны в социальной сети Twitter.

«Наши военные нейтрализовали пятерых террористов из РПК, когда они пытались проникнуть на территорию проведения операции «Источник мира», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в 2016 году с целью устранения влияния курдских повстанцев на севере страны. Анкара видит угрозу для национальной безопасности в действиях РПК.