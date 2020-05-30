Калуга, , 13:26 — REGNUM 37-летний житель Калуги обвиняется в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, сообщили 30 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 13 февраля 2020 года хозяйкой квартиры, где проживал обвиняемый, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Женщина пояснила, что не знает погибшего, а в квартире проживает её 37-летний бывший сожитель. Он не работает, предоставляет жилье малознакомым людям для ночлега и совместного употребления спиртного. Было установлено, что накануне преступления в эту квартиру пришёл 40-летний мужчина без определенного места жительства. Между мужчинами возникла ссора, и 37-летний злоумышленник избил гостя, а затем ушёл распивать спиртное в квартиру по соседству.

Собранные доказательства позволили установить причастность обвиняемого к совершению преступления, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый содержится под стражей. Ему грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишением свободы.

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