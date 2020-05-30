Боровск, Калужская область, , 13:24 — REGNUM В деревне Шемякино Боровского района Калужской области 29 мая произошло возгорание деревянного жилого дома. Строение уничтожено огнём, при тушении пожара обнаружено тело мужчины, Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Дом после пожара. Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, в огне погиб 52-летний житель Москвы, проживавший в доме последние две недели.

Следователем назначено пожаро-техническое и судебно-медицинское исследование, опрашиваются свидетели. Устанавливаются причина пожара и гибели мужчины.

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