Багдад, , 12:41 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака. Об этом 30 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на данные министерства обороны.

Спецоперация прошла в районе Авасин-Басян, ей предшествовала работа разведывательных служб. В заявлении министерства обороны утверждается, что кампания против курдских повстанцев будет продолжена.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению только к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.