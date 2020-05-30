30 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 13:25 — REGNUM Вышла в свет первая часть второй книги первого тома «Реестра кораблей и других объектов подводного историко-культурного наследия Российской Федерации» (автор А.В. Лукошков) изданная «Русско-балтийским информационным центром «Блиц». Она посвящена затонувшим на Балтике кораблям и судам XIX века. Если ядром первой книги «Реестра» были корабли шведского флота, погибшие при прорыве из Выборгской бухты в 1790 году, то значительная часть нового издания, посвящено русским кораблям «погибшим в результате ошибки».

Трехмерная реконструкция положения корпуса «Лефорта» на дне Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного наследия РФ»

Военный транспорт «Америка» погиб в шторм 15 октября 1856 года, когда командиром корабля был выбран неправильный курс, и «Америка» ночью вышла к опасной в навигационном отношении северной оконечности о.Гогланд. Транспорт ударился о камни и переломился пополам. Разрушающийся корпус был унесен течением и погрузился на дно бухты Маахелли. Из 130 человек экипажа и пассажиров были спасены 84 человека. Катастрофа имела мистический оттенок — ровно 18 лет назад (разница в датах составила всего 7 дней) точно на этом месте «Америка» столкнулась и потопила датскую шхуну «Луиза». Суд определил виновным командира корабля, которому присудили возместить ущерб казне и чинам потерявшим имущество. Но за капитан-лейтенанта П.П.Тироля заступились матросы, он являлся героем обороны Севастополя, и суд решение изменил, приняв ущерб на убытки казны. Разбросанные обломки «Америки» лежат на дне бухты, рядом с четырьмя другими затонувшими судами, в том числе потопленной «Луизой».

84-пушечный линейный корабль «Лефорт» погиб в шторм со всем экипажем и пассажирами числом 843 человека (14 офицеров, 61 унтер-офицеров, 683 матросов, 66 женщин и 19 детей), утром 10 сентября 1857 года. Его гибель считается крупнейшей по числу жертв морской катастрофой в истории Российского Императорского флота и в истории Балтики. Следствие пришло к выводу, что экипаж не справился с откачкой воды поступавшей в щели корпуса. Во внимание не был принят расчет остойчивости корабля, по которому недогруз составлял 645 тонн, что привело к потере остойчивости и опрокидыванию корабля. Корпус «Лефорта» был найден в 5 милях к северу от острова Большой Тютерс на глубине 70 метров. Он находится в полной сохранности, мачты упали на левый борт. Водолазы обнаружили, что все орудийные порты линкора задраены, кроме одного на левом борту. Эксперты предполагают, что гибель корабля произошла из-за того, что этот порт был выбит сорвавшейся с креплений пушкой, и через него в корпус стала поступать вода. Вся палуба «Лефорта» усеяна огромным количеством человеческих костей.

Человеческие останки на палубе «Лефорта» Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного наследия РФ»

Колесный пароходофрегат «Гремящий», фактически императорская яхта, 16 сентября 1862 года вышел на помощь терпящему бедствие американскому барку, и, в результате штурманской ошибки, ночью сел на каменистую мель острова Малый Сомерс. При аварии корабль не получил значительных повреждений и мог быть снят с мели, но в результате безграмотных действий командира киль фрегата переломило, и пароходофрегат погрузился на дно, где и находится в прекрасной сохранности по сей день.

Вид пароходофрегата «Гремящий» на камнях острова Соммерс Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного наследия РФ»

57-пушечный парусно-винтовой фрегат «Олег» погиб 3 августа 1869 года у острова Гогланд во время подготовки к высочайшему смотру. При маневрировании в составе эскадры фрегат был протаранен броненосной плавучей батареей «Кремль». К счастью, командир капитан 1-го ранга Г.Г.Майдель, сумел за 12 минут, спасти экипаж числом 545 человек. Хотя виновен был вице-адмирал Г.И.Бутаков, разработавший крайне рискованный план маневрирования, дело замяли. Корпус корабля в великолепной сохранности находится на глубине 56 метров. Эксперты считают его самым богатым по насыщенности артефактами из всех затонувших кораблей Российского Императорского флота.

Реконструкция положения корпуса фрегата «Олег» на дне Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного наследия РФ»

Пианино в кают-компании «Олега» Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного наследия РФ»

Броненосец береговой обороны «Русалка» погиб 7 сентября 1893 года в 32 милях юго-западнее Гельсинфоргса. Причиной гибели стала заливание палубы при развороте корабля на обратный курс. Штормовые крышки на люках отсутствовали, и вода через них проникла в корпус через них. Лодка ушла под воду носом вперед и вертикально воткнулась в илистое дно залива. Погиб весь экипаж числом 177 человек. Сейчас корпус возвышается на дне на 30 метров, а носовая часть глубоко погрузилась в мягкий грунт.

Схема современного положения корпуса броненосца «Русалка» на дне Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного наследия РФ»

Эскадренный броненосец «Гангут» погиб 12 июня 1897 года по причине конструктивных недостатков и некачественного строительства. Наскочив на необозначенную на карте подводную скалу, броненосец получил пробоину размером всего 0,3 кв.м. Однако вода быстро залила все котлы, лишив корабль хода и электричества, помпы перестали работать. Водонепроницаемые переборки не держали воду, так как многие заклепки были декоративными деревянными заглушками, а часть переборок не была задраена. Весь экипаж удалось спасти, так как корабль тонул 6 часов. Генерал — адмирала великого князя Алексея Александровича Император Николай II поблагодарил «за выказанные в этом несчастном случае… энергию и распорядительность». Считается, что те же проблемы стали причиной гибели многих кораблей 2-й Тихоокеанской эскадры. Броненосец безуспешно пытались поднять в 1898—1899 годах, после чего он стал полигоном для подготовки водолазов флота. Сейчас броненосец лежит на прямом киле на глубине 32 метра, дайверы разработали несколько маршрутов осмотра корабля.

Рисунок гибели броненосца «Гангут» сделанный на основе зарисовки одного из офицеров Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного наследия РФ»

Несколько выводов. Катастрофы по ошибке случались на всех флотах. Случаи подобные потоплению «Олега», «Лефорта», «Америки» происходили у «повелительницы морей» Англии, с ее опытом управления и кадровой школой. Но катастрофа с броненосцем «Гангут» — свидетельство отсутствия элементарного расчета корабля, квалификации его проектировщиков и кораблестроителей. На флоте «владычицы» деревянных декоративных заклепок на водонепроницаемые переборки не ставили, а корабль не проектировали так, что небольшая пробоина могла залить все котлы и обесточить корабль. Система управления русским флотом «по-домашнему» не позволила сделать надлежащие выводы, и флот уверенно пошел к Цусиме.

Второй вывод — многие затонувшие на Балтике, в Финском заливе, на Белом море, корабли являются кладезем информации не только о развитии русского флота, но через грузы кораблей и оставленное на борту имущество — о жизни всех слоев русского общества XIX века. Подводная археология — очень перспективна, вложения в нее дают большой результат.

На броненосце «Русалка» погиб весь его экипаж Фото из «Реестра кораблей и других объектов подводного наследия РФ»

Третий вывод — необходимость уточнения международного законодательства о статусе кораблей-подводных захоронений. Броненосец «Русалка», на котором покоятся останки всего экипажа, до сих пор не объявлен подобным захоронением, где подводные работы должны быть ограничены.