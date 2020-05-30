Джакарта, , 12:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у побережья города Бенкулу на острове Суматра, сообщает Detik.

По информации агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии землетрясение произошло в субботу, 30 мая 2020 года в 09:00 по местному времени.

«Эпицентр находился в море в 76 км к юго-западу от Бенгкулу на глубине 5 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара.