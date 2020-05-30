Атырау, Казахстан, 30 мая 2020, 12:10 — REGNUM Водитель и два медицинских работника скорой медицинской помощи погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Казахстане, сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Авария произошло возле села Зинеден Исатайского района — автомобиль скорой помощи столкнулся с военным грузовым автомобилем. За рулем КамАЗа находился двадцатилетний солдат срочной службы.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая водитель автомобиля BMW врезался в один из блокпостов в Алма-Ате. В результате аварии погибли двое полицейских. В департаменте полиции города сообщили, что водитель ранее был уволен из правоохранительных органов.
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