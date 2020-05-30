Харьков, Украина, 30 мая 2020, 12:03 — REGNUM В Харькове автомобиль Lanos столкнулся с машиной патрульной полиции, сообщила 30 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.
За рулём автомобиля Lanos находился сотрудник полиции. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в полицейскую машину.
Травмированным полицейским оказана помощь на месте происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области автомобиль с рыбаками съехал в воду с крутого берега. Два человека погибли.
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