Харьков, Украина, , 12:03 — REGNUM В Харькове автомобиль Lanos столкнулся с машиной патрульной полиции, сообщила 30 мая пресс-служба Национальной полиции Украины.

За рулём автомобиля Lanos находился сотрудник полиции. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в полицейскую машину.

«От удара произошло возгорание автомобиля Daewoo Lanos, в результате чего 22-летний водитель — сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажир погибли на месте происшествия. Также в результате столкновения получили травмы полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля», — сказано в сообщении.

Травмированным полицейским оказана помощь на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области автомобиль с рыбаками съехал в воду с крутого берега. Два человека погибли.

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