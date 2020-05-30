Тирасполь, , 11:55 — REGNUM В Тирасполе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход, сообщает 30 мая пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровья.

Авария произошла около 00:30 30 мая на перекрестке улиц 25 Октября и Луначарского. Водитель автомобиля Volkswagen сбил 22-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате удара пешехода отбросило на несколько метров, от полученных травм мужчина скончался на месте.

23-летний водитель был трезв и с его слов он не заметил пешехода. Сотрудники государственной автоинспекции проводят разбирательство по факту ДТП.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самарской области в результате ДТП погибли женщина и ребенок.