Луганск, 30 мая 2020, 11:42 — REGNUM В населённом пункте Красный Луч сработало неустановленное взрывное устройство, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 30 мая на своём telegram — канале.
Пострадавшие доставлены в больницу Красного Луча с минно-взрывными травмами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали взрыв неустановленного происхождения в ста метрах от своего местоположения.
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