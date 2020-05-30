Луганск, 30 мая 2020, 11:42 — REGNUM В населённом пункте Красный Луч сработало неустановленное взрывное устройство, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 30 мая на своём telegram — канале.

«Погибло два человека: мужчина 1963 г.р., мужчина 1967 г.р.; пострадало три человека: мужчина 1972 г.р., мужчина 1978 г.р., мужчина, личность которого устанавливается», — сказано в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу Красного Луча с минно-взрывными травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали взрыв неустановленного происхождения в ста метрах от своего местоположения.

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