Самара, , 11:32 — REGNUM Мужчина и пожилая женщина скончались во время дорожного происшествия на автотрассе в Самарской области. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, вечером 29 мая автомобиль «Лада-211 340», за рулем которого находился мужчина 1994 года рождения ехал по автотрассе «Тольятти-Димитровград». На территории Ставропольского района он начал выполнять обгон попутного автомобиля. В этот момент он столкнулся со встречной автомашиной «Лада-217 030», за рулем которой сидел водитель 1978 года рождения. После этого, эти автотранспортные средства съехали в кювет.

В этой аварии погибли водитель «Лада-211 340» и женщина 1921 года рождения, которая находилась в салоне «Лада-217 030».

Водитель автомобиля «Лада-217 030», женщина 1952 года рождения и мальчик 2007 года рождения, которые находились в салоне этого автотранспортного средства, получили травмы, их доставили в больницу.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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