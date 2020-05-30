Самара, , 11:13 — REGNUM Женщина и ребенок погибли во время дорожного происшествия на трассе в Самарской области. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, вечером 29 мая автомашина «Лада Ларгус», за рулем которой сидел водитель 1984 года рождения, ехала по трассе «Ульяновск-Самара». В какой-то момент на 52 км автодороги автотранспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Сообщается, что женщина 1987 года рождения и девочка 2012 года рождения, которые ехали в салоне автомобиля, получили не совместимые с жизнью травмы. Еще одна пассажирка — девочка 2014 года рождения доставлена в больницу.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

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