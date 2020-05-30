Луганск, , 10:46 — REGNUM В 100 метрах от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прогремел взрыв, сказано в отчёте, опубликованном на официальном сайте организации.

Инцидент произошёл возле блок-поста Народной милиции ЛНР в районе населённого пункта Молодёжное.

Наблюдатели стали свидетелями взрыва неустановленного происхождения в ста метрах от себя.

«Наблюдатели не смогли определить тип использованного вооружения или направление огня. Член вооружённых формирований (Народной милиции ЛНР — ИА REGNUM) убрал заграждение, и патруль СММ немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в неподконтрольном правительству Луганске», — сказано в отчёте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Верховной рады Украины по внешней политике Александр Мережко допустил выход Украины из Минских соглашений.

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