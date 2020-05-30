Луганск, 30 мая 2020, 10:46 — REGNUM В 100 метрах от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прогремел взрыв, сказано в отчёте, опубликованном на официальном сайте организации.
Инцидент произошёл возле блок-поста Народной милиции ЛНР в районе населённого пункта Молодёжное.
Наблюдатели стали свидетелями взрыва неустановленного происхождения в ста метрах от себя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Верховной рады Украины по внешней политике Александр Мережко допустил выход Украины из Минских соглашений.
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