Ярославль, , 10:39 — REGNUM В Ярославской области за минувшие сутки выявлено еще 79 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Нарастающим итогом в регионе зарегистрировано уже 3055 носителей вируса SARS-CoV-2.

Инфографика ИЦК

По данным федеральный оперштаба в Ярославской области за эти сутки от коронавируса выздоровело еще 53 человека, всего за время пандемии поправился 751 ярославец. Новых летальных случаев не зарегистрировано, с начала периода коронавирусной инфекции в регионе скончалось 14 пациентов с COVID-19.

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