Уфа, , 10:38 — REGNUM Тело утонувшего мужчины обнаружили в озере Башкирии. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина 1979 года рождения ушел ловить рыбу 24 мая текущего года и с тех пор его никто не видел. 29 мая спасатели обнаружили погибшего рыбака на озере Подвова рядом с селом Юсупово Дюртюлинского района.

Сотрудники спасательного ведомства, рекомендуют соблюдать правила безопасности во время рыбалки. В частности рекомендуется надевать на себя спасательный жилет и не ловить рыбу в одиночестве.

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