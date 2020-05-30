Соледар, ДНР, 30 мая 2020, 10:13 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 единицы боеприпасов, сообщили 30 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным СЦКК, на горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 14 мин калибра 120 мм, обстреляв населённые пункты Широкая Балка, Докучаевск и Ясное.
В результате обстрела в посёлке Ясное повреждения получили: газовая труба низкого давления, пять домов и автомобиль.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела посёлка Гольмовский загорелось здание на территории Никитовского доломитного завода.
Читайте также: Из-за обстрелов ВСУ в ДНР загорелся завод