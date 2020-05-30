Кишинёв, , 10:15 — REGNUM Сотрудники молдавской пограничной полиции в пункте пропуска «Джурджулешты-Галац» при выезде из страны при досмотре выявили у двух молдавских граждан документы иностранного образца с признаками подделки, сообщается 29 мая в пресс-службе Пограничной полиции Молдавии.

Так, 28 мая на КПП «Джурджулешты-Галац» был остановлен водитель Mercedes Sprinter (житель Леовского района), в ходе досмотра у которого обнаружили два удостоверения личности болгарского образца с признаками подделки, которые якобы были выданы на имя двух граждан Молдавии. Изначально в ходе допроса водитель сообщил, что документы его просили доставить третьему лицу в Германию. Но позже задержанный изменил показания, заявив, что документы были обнаружены им в салоне автомобиля после посещения автомобильной мойки еще перед эпидемией коронавируса. Документы с его слов, он положил в портмоне и ждал, когда с ним свяжется их владелец, чтоб вернуть их ему.

Аналогичный случай в данном пункте пропуска был зарегистрирован с 46-летним жителем Кишинева, у которого обнаружили удостоверение личности румынского образца с признаками подделки. По словам мужчины, он якобы приобрел данный документ три года назад за € 20. Мужчина направлялся во Францию, где он официально работает.

Документы были изъяты и направлены на экспертизу. По данным обстоятельствам проводятся дополнительные расследования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии были задержаны двое мужчин, у которых при досмотре обнаружили документы с признаками подделки.