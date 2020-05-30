Уфа, , 10:10 — REGNUM Водитель мотоцикла погиб во время дорожной аварии в Башкирии. Об этом 29 мая сообщил главные госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По предварительным сведениям, ближе к вечеру 29 мая на 10 км автошоссе Дема — Затон столкнулись мотоцикл «Raptor», за рулем которого находился 35-летний мужчина и грузовик «Scania», который ехал ему на встречу. Грузовиком управлял 29-летний житель Уфы.

Сообщается, что мотоциклист получил не совместимые с жизнью травмы и умер во время транспортировки его в больницу. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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